Депутат Государственной думы Антон Морозов прокомментировал заявление официального представителя Государственного департамента США Морган Ортагус с призывом к странам мира не пускать самолеты России через свое воздушное пространство в Венесуэлу.

Депутат Государственной думы Антон Морозов прокомментировал заявление официального представителя Государственного департамента США Морган Ортагус с призывом к странам мира не пускать самолеты России через свое воздушное пространство в Венесуэлу.Ранее Морган Ортагус на своей странице в Twitter опубликовала призыв последовать примеру Мальты, без объяснения причин отказавшей в праве на пролет двум российским самолетам, которые перевозили грузы и пассажиров в Венесуэлу.Как отметил депутат, заявление Ортагус некорректно. Российская Федерация и другие страны имеют право использовать международное воздушное пространство в соответствии с правилами совершения полетов.Также Морозов отметил, что подобная политика Соединенных Штатов может означать воздушную блокаду Венесуэлы, которую Россия называет недопустимой.В настоящее время Венесуэла переживает экономический кризис, который усугубляется введенными против нее санкциями, напоминает РИА Новости.В январе текущего года в стране начались протесты против президента Николаса Мадуро. Хуан Гуйадо, глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи, провозгласил себя временным руководителем государства.Некоторые страны Запада во главе с Соединенными Штатами Америки заявили о признании Гуайдо. Россия, Турция, Китай и другие страны поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента. Кремль назвал "президентский статус" Гуайдо несуществующим.