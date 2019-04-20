Трое ополченцев погибли в боях при попытке военнослужащих ВСУ проникнуть на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Трое ополченцев погибли в боях при попытке военнослужащих ВСУ проникнуть на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом СМИ сообщил начальник пресс-службы управления ДНР Даниил Безсонов.Как уточняется, украинские силовики двумя диверсионно-разведывательными группами по 10-12 человек попытались скрытно проникнуть на территорию ДНР в районе населенного пункта Октябрь.В ходе боев силовики потеряли четверых бойцов, еще пятеро получили ранения, сообщает РИА Новости.Действия силовиков были направлены на срыв второго тура президентских выборов на Украине, который должен состояться 21 апреля.