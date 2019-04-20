Трое ополченцев погибли в боях при попытке военнослужащих ВСУ проникнуть на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Трое ополченцев погибли в боях при попытке военнослужащих ВСУ проникнуть на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом СМИ сообщил начальник пресс-службы управления ДНР Даниил Безсонов.
Как уточняется, украинские силовики двумя диверсионно-разведывательными группами по 10-12 человек попытались скрытно проникнуть на территорию ДНР в районе населенного пункта Октябрь.
В ходе боев силовики потеряли четверых бойцов, еще пятеро получили ранения, сообщает РИА Новости.
Действия силовиков были направлены на срыв второго тура президентских выборов на Украине, который должен состояться 21 апреля.