Самый большой доход, согласно налоговой декларации, зафиксирован у экс-президента строительной группы компаний ПИК Павла Поселенова — 62,3 миллиона рублей. Его коллега по Мосгордуме — депутат, врач-психиатр по профессии Алексей Мишин 2018 году заработал всего 59,7 тысячи рублей.

Самый "богатый" депутат Московской городской думы заработал в прошлом году в тысячу раз больше самого "бедного". Как сообщает "Интерфакс", самый большой доход, согласно налоговой декларации, зафиксирован у экс-президента строительной компании "ПИК" Павла Поселенова — 62,3 миллиона рублей. Депутату принадлежат две квартиры в Москве — трех- и четырехкомнатная, другие объекты недвижимости и два автомобиля иностранного производства. Его коллега по Мосгордуме — депутат, врач-психиатр по профессии Алексей Мишин 2018 году заработал всего 59,7 тысячи рублей. Недвижимостью Мишин не владеет, в декларации указал лишь автомобиль BMW.Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в прошлом году заработал 53,6 миллиона рублей, что на 20 миллионов рублей больше его супруги, главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной. Доходы других московских парламентариев выглядят так: топ-менеджер строительной ГК "Пионер" Олег Сорока — 34,5 миллиона рублей, бывший гендиректор НПО "Сапфир" Александр Сметанов — 36,1 миллиона рублей, строитель-банкрот Михаил Балакин, ранее владевший компанией СУ-155, заработал за год 78,4 тысячи рублей.Народная артистка России, депутат Надежда Бабкина в 2018 году заработала 33,4 миллиона рублей, что втрое больше ее коллеги, народного артиста России, главы комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова (9,9 миллиона рублей). Еще один Народный артист России, худрук театра "Содружество актеров Таганки", вице-спикер Мосгордумы Николай Губенко за год получил 10,9 миллиона рублей дохода.Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заработал 24,5 миллиона рублей, тогда как годом ранее — только 5,5 миллиона рублей.