Действующий президент Украины Петр Порошенко после дебатов со своим конкурентом, комиком Владимиром Зеленским, решил прицепиться к его словам. Возмущение политика вызвало то, что актер назвал защищающих свою землю жителей Донбасса повстанцами. Тем самым украинский лидер поймал самого себя.

Действующий президент Украины Петр Порошенко после дебатов со своим конкурентом, комиком Владимиром Зеленским, решил прицепиться к его словам. Возмущение политика вызвало то, что актер назвал защищающих свою землю жителей Донбасса повстанцами. Тем самым украинский лидер поймал самого себя.Русская пословица "после драки кулаками не машут" намекает людям, что любые аргументы, какими бы "убийственными" они ни казались, следует озвучивать непосредственно во время конфликта, а не после того, как стороны разошлись по разным углам. Возможно, в рамках отказа от культурного влияния Российской империи, Советского союза и современной России президент Украины Петр Порошенко сознательно пошел против этой народной мудрости.Как бы то ни было, уже после завершения дебатов, предваряющих второй тур выборов президента Украины, он решил возмутиться формулировкой, которую подобрал его оппонент. Негодование Петра Порошенко вызвал тот факт, что Владимир Зеленский назвал защищающих свою землю и свои семьи жителей Донбасса "повстанцами". Дескать, подобная формулировка исключает "российскую агрессию", о которой на протяжении нескольких лет вещает украинская пропаганда и которая так и не была доказана ни одним убедительным фактом.Впрочем, довольно быстро выяснилось, что пытаясь поймать Зеленского, Порошенко выставил дураком себя. Публика обратила внимание, что сам действующий президент Украины как минимум в одном из своих выступлений называл ополчение Донбасса именно повстанцами.После этого Петр Порошенко, судя по всему, вдохновился романом "1984" известного английского писателя Джорджа Оруэлла, описывающего ужасы нарастающего тоталитаризма в Великобритании. В этой антиутопии существовало целое министерство, которое задним числом исправляло статьи в газетах и речи политиков. Именно это произошло и на Украине.Выяснилось, что стенограмма выступления Петра Порошенко, опубликованная на официальном сайте президента Украины, термин "повстанцы" был заменен на "боевиков" и "наемников". Обратил внимание на этот казус журналист и блогер Илья Варламов. Доказательства были опубликованы на его telegram-канале.