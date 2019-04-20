Партия окажет помощь пострадавшим от пожаров жителям Забайкальского края, заявил секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак. Местные единороссы организовали сбор средств первой необходимости для погорельцев, а глава партии, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил оказать им всю необходимую помощь.

Партия окажет помощь пострадавшим от пожаров жителям Забайкальского края, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Местные единороссы организовали сбор средств первой необходимости для погорельцев, а глава партии, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил оказать им всю необходимую помощь.По словам Турчака, многие потеряли в пожаре все свое имущество – жилье, хозяйство, люди остались буквально на выжженной земле. Пострадавшие нуждаются во временном приюте, одежде и предметах первой необходимости, а школьникам необходимо закончить учебный год, отметил он.Со вчерашнего дня партийцы начали сбор помощи для погорельцев. "В местных и региональном отделениях организованы пункты сбора предметов первой необходимости для погорельцев", – сказал секретарь генсовета "ЕР".Учитывая масштабы стихии, в одиночку с ним Забайкалью справиться крайне сложно, подчеркнул Турчак. В связи с этим единороссы привлекли для оказания помощи краевых депутатов всех уровней – от местного до Госдумы."Мы приложим все силы, задействуем все партийные ресурсы для того, чтобы оказать помощь пострадавшим людям", – заверил партиец.Забайкальское региональное отделение "ЕР" открыло несколько пунктов сбора помощи для пострадавших. В Чите вещи и предметы первой необходимости можно принести по адресу улица Анохина, 67.Пункты открыты и в Балейском районе: в селе Унда в Доме Культуры на Энергетиков, 1а, две точки в городе Балей: комитет образования на Витимской, 16 и отдел соцзащиты населения на улице Ведерникова, 5.Несколько пунктов сбора помощи расположены и в Агинском бурятском округе. Так, в Агинском помощь погорельцам можно доставить по адресу улица Клименко, 13, Добросклад. В селе Дульдурга пункт открылся на улице 40 лет Октября, 6, КЦСОН "Наран", а в поселке Могойтуй – на Кооперативной, 5, КЦСОН "Элбэк".Напомним, в Забайкалье бушуют сильные пожары, количество пострадавших достигло 27 человек. В числе погорельцев – более 400 местных жителей. Огонь уничтожил более 100 домов, несколько животноводческих стоянок.