22 апреля на сессии Постоянного форума по вопросам коренных народов Организации Объединенных Наций в США пройдет презентация проекта Создание энецкой письменности как способа сохранения уникального культурного наследия коренных малочисленных народов Севера.

22 апреля на сессии Постоянного форума по вопросам коренных народов Организации Объединенных Наций в США пройдет презентация проекта "Создание энецкой письменности как способа сохранения уникального культурного наследия коренных малочисленных народов Севера".В 2018 году Проектный офис развития Арктики ("ПОРА") поддержал научно-исследовательскую работу Сибирского федерального университета, направленную на создание единого стандарта энецкой письменности. Энцы — самый малочисленный коренной народ России. По данным переписи 2010 года, его численность составила 227 человек. Территория их проживания — берега реки Енисей на Таймыре (Красноярский край).По различным данным, энецким языком владеют не более 40-60 человек. Он до сих пор не имеет единого варианта письменности, что ставит под угрозу сохранение культурных памятников энцев и делает идентичность этого народа особенно уязвимой в эпоху глобальных перемен. При поддержке "ПОРА" состоялись командировка исследовательской группы в поселок Потапово и запуск сайта www.энцы.рф. Осенью прошло первое заседание Комитета по созданию и юридическому оформлению энецкой письменности на базе СФУ.В 2019 году, который был объявлен ООН Международным годом языков коренных народов, продолжается апробация созданного стандарта письменности. Он используется при обучении детей поселка Потапово по методу "языкового гнезда", идет эксперимент с букварем, который создала участник проекта, ученый Дарья Болина. При главе администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района создана рабочая группа по энецкому языку. В настоящее время также работает в тестовом режиме образовательная платформа для преподавателей родных языков Таймыра. Руководителем проекта выступает профессор Наталья Копцева, заведующая кафедрой культурологии Гуманитарного института СФУ."Метод "языкового гнезда" заключается в том, что дети в детских садах и школах постоянно общаются с воспитателями и учителями только на родном языке. Он уже показал высокую эффективность в мировой практике возрождения вымирающих языков, в частности для саамских языков и языка маори. Этот проект, уникальный не только для Красноярского края, но и для всего мира, стал возможен благодаря финансовой и организационной поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) и компании "Норникель", — поясняет эксперт Проектного офиса развития Арктики Александр Стоцкий.XVIII сессия Постоянного форума по вопросам коренных народов Экономического и социального совета ООН (United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, UNPFII) пройдет в Нью-Йорке с 22 апреля по 3 мая 2019 года. Тема мероприятия в этом году — "Традиционные знания: обретение, передача и защита". Согласно позиции ООН, традиционные знания не только обеспечивают коренным народам устойчивое развитие, но и отражают их целостное мировоззрение, которое считается одним из важных источников мирового культурного и биологического разнообразия. Многие традиционные обычаи помогают поддерживать здоровье экосистем. В то же время они подрываются и уничтожаются с распространением новых социальных и экономических трендов, новых технологий и при эксплуатации природных ресурсов крупным бизнесом. Задача Постоянного форума по вопросам коренных народов — найти способы сохранить традиционные знания коренных народов Земли и передать их следующим поколениям.