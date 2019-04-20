В матче 33-го тура чемпионата Франции Лион на поле домашнего стадиона Стад де Люмьер обыграл Анже со счетом 2:1. Подопечные Бруно Женезио одержали третью победу в последних пяти играх.

В матче 33-го тура чемпионата Франции "Лион" на поле домашнего стадиона "Стад де Люмьер" обыграл "Анже" со счетом 2:1. Подопечные Бруно Женезио одержали третью победу в последних пяти играх.У победителей встречи голами отметились Мемфис Депай (14-я минута) и Мартен Терье (39), обоим футболистам ассистировал полузащитник Уссем Ауа. Хавбек "львов" Лука Тусар записал на свой счет автогол, отправив мяч в свои ворота за одну минуту до конца основного времени."Лион" с 59 очками занимает третье место в турнирной таблице, а "Анже" расположился на 12-й строчке, имея в активе 41 очко. В следующем туре "львы" 26 апреля на выезде сыграют с "Бордо", а "черно-белые" спустя два дня примут "Реймс".