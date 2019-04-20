Шесть кораблей первой постоянной морской группы НАТО вошли в польский порт Гдыня. Они пробудут там до 23 апреля. Три судна откроют для посещения всех желающих.

Шесть кораблей первой постоянной морской группы НАТО вошли в польский порт Гдыня. Они пробудут там до 23 апреля. Три судна откроют для посещения всех желающих, пишет агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ.Напомним, о появлении кораблей альянса в Балтике стало известно 18 апреля. Российские военные засекли американский эсминец USS Gravely, который и возглавляет группу, а также польский, турецкий и испанский фрегаты.В связи с этим Балтийский флот России перешел в состояние повышенной боеготовности. Корабельную группу НАТО взяли под контроль, в нескольких районах Балтики организовано патрулирование боевых кораблей и авиации БФ. Береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" вышли на дежурство.