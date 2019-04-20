Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо рассказал, когда намерен окончательно отстранить президента страны Николаса Мадуро от власти.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо рассказал, когда намерен окончательно отстранить президента страны Николаса Мадуро от власти."1 мая мы начнем финальную фазу Операции "Свобода", — сообщил он на своей страничке в Twitter, пообещав, что в этот день на демонстрацию придет небывалое количество его сторонников."Нужно готовиться к тому, чтобы сделать заключительное усилие и добиться прекращения узурпации власти", — подчеркнул оппозиционер.Гуайдо объявил себя президентом Венесуэлы в январе этого года, напоминает "Интерфакс". В настоящее время в отношении оппозиционера инициирован уголовный процесс по обвинению в попытке свержения законного президента Николаса Мадуро, а также в нарушении запрета на выезд из страны.