В четвертом матче финальной серии плей-офф КХЛ московский ЦСКА обыграл омский Авангард (3:2 ОТ) и впервые в истории завоевал Кубок Гагарина. Главный тренер армейцев Игорь Никитин поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

В четвертом матче финальной серии плей-офф КХЛ московский ЦСКА обыграл омский "Авангард" (3:2 ОТ) и впервые в истории завоевал Кубок Гагарина. Главный тренер армейцев Игорь Никитин поделился впечатлениями от игры своих подопечных."Ребята были готовы на сто процентов, действовали очень здорово, сконцентрировано. Мы победили потому, что не хотели давать "Авангарду" шансы, – приводит слова Никитина пресс-служба КХЛ. – У нас был настоящий коллектив единомышленников, я в команде давно и в этом сезоне с самого начала было ощущение, что сможем, наконец, выиграть кубок".Напомним, ЦСКА стал первым клубом в истории КХЛ, который в одном сезоне выиграл и регулярный чемпионат и Кубок Гагарина. "Авангард" же стал первым клубом в истории лиги, который уступил в финальной серии всухую.