Руководство социальной сети Instagram рассматривают вопрос сокрытия информации о точном количестве лайков под постами пользователей.

Руководство социальной сети Instagram рассматривают вопрос сокрытия информации о точном количестве лайков под постами пользователей, передает ТАСС со ссылкой на портал TechCrunch.Авторы идеи хотят оставить подписчикам возможность видеть лишь имена тех, кто отметил фото как понравившееся, убрав при этом из интерфейса счетчик лайков. Их точное число сможет увидеть лишь автор поста.Так Instagram, насчитывающий более 1 миллиарда пользователей, намерен помочь остановить погоню за лайками и побудить пользователей делать больше постов, меньше сравнивая свой аккаунт с более популярными профилями соцсети.