Рамзан Кадыров считает, что Порошенко в дебатах с Зеленским проявил себя как уличный драчун. Ранее президент Украины обвинил оппонента в том, что он якобы боится Кадырова.

Рамзан Кадыров считает, что Порошенко в дебатах с Зеленским проявил себя как "уличный драчун". Ранее президент Украины обвинил оппонента в том, что он якобы боится Кадырова.Также глава Чечни призвал Порошенко вспомнить о клятвах любви к России, передает ТАСС. Кадыров напомнил о том, что в 2014 году, передавая ему сотрудников LifeNews Олега Сидякина и Марата Сайченко, задержанных и отпущенных Киевом, Порошенко клялся в верности и любви к России. "Вы забыли слова о том, что не будет у России более близкой и лояльной страны, чем Украина", — обратился Кадыров к Порошенко. Он напомнил, что свою клятву Порошенко давал как раз перед выборами президента Украины.Дебаты между Порошенко и Зеленским прошли в Киеве на стадионе "Олимпийский". Оппоненты общались в течение часа, задавая друг другу вопросы. Кадыров отметил, что дебаты впечатлили его многословием и отсутствием четкого плана касательно будущего Украины.Олег Сидякин и Марат Сайченко были задержаны украинскими силовиками в мае 2014 года под Краматорском (Донецкая область). Виктория Сюмар, бывшая тогда секретарем совета нацбезопасности и обороны Украины, обвинила их в пособничестве террористам. После долгих переговоров репортеры были освобождены. Следственный комитет России расследует этот инцидент как факт похищения журналистов.