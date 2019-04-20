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<a href="https://33live.ru/novosti/20-04-2019-kitaj-budet-issledovat-lunu-vmeste-s-rossiej-i-otpravit-tuda-cheloveka.html" target="_blank">Китай будет исследовать Луну вместе с Россией и отправит туда человека</a> - Директор центра исследований Луны и космоса Китайского национального космического управления Юй Гобинь рассказал, что в 2023 году КНР собирается исследовать Луну вместе с Россией – с помощью аппаратов Луна-26 и Чанъэ-7.