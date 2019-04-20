Предвыборные дебаты на Украине завершились под возгласы поддержки и крики ганьба! (позор). Второй Зеленский и Порошенко руки жать друг другу не стали.

Предвыборные дебаты на Украине завершились под возгласы поддержки и крики "ганьба!" (позор).В заключительном слове Петр Порошенко заявил, что примет итоги выборов 21 апреля."На следующий день жизнь будет продолжаться, 22 числа мы должны объединиться, чтобы вместе защитить страну. Главное, ее не потерять", — отметил он.Он в очередной раз сказал, что нужно вернуть контроль над Крымом и Донбассом и не допустить появления олигархов во власти.В ответ Зеленский огласил основные принципы своей программы: всеобщее равенство перед законом, снятие неприкосновенности с судей и депутатов, принятие закона об импичменте президента, повышение зарплат бюджетникам, улучшение инфраструктуры."А по поводу дорог мне сказать нечего, потому что дорог нет", — сказал Зеленский.В конце дебатов заиграл гимн Украины. Кандидаты отказались пожать друг другу руку (хотя после жеребьевки Порошенко все-таки пожал руки Зеленскому).Тем временем глава Крыма Сергей Аксенов прошедшие дебаты назвал позорищем и бесплатным цирком. Он отметил, что кандидаты не ответили ни на один вопрос."Жалко граждан Украины, что не видно перспективы и просвета, и жалко, что между нашими странами такие отношения", — сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".Лидер партии "Наши", депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал "жалким зрелищем" выступление Порошенко на дебатах."Смотрю и думаю, кто подставил кондитера? Зачем ему это было нужно? Жалкое зрелище", — заявил в пятницу Мураев на странице в Facebook.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook порадовалась, что крымчане вовремя вырвались "из этого шапито". По ее мнению, дебаты показали, что обман украинцев продолжается.Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев тоже разочарован дебатами кандидатов. "Бедная, бедная Украина. Дебаты совершенно пустые и ни о чем. Почему Украине так плохо, не понимает ни один, ни другой", — написал Косачев в Facebook. По мнению Косачева, нового курса на Украине не будет, так как одних олигархов сменят другие.Тем временем предвыборную борьбу на Украине прокомментировал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, сообщает "Интерфакс". Он сказал, что США еще долгое время будут поддерживать Украину – "мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную". Он пообещал, что Украина обязательно "увидит, как ее границы и территории, включая Крым, будут полностью восстановлены".