В столице России в ближайший уикенд состоится матч теннисного Кубка Федерации между женскими сборными нашей страны и Италии. В пятницу, 19 апреля, состоялась жеребьевка предстоящих поединков, в ходе которых соперницы разыграют место в Мировой группе II – втором дивизионе неофициального чемпионата мира.

В столице России в ближайший уикенд состоится матч теннисного Кубка Федерации между женскими сборными нашей страны и Италии. В пятницу, 19 апреля, состоялась жеребьевка предстоящих поединков, в ходе которых соперницы разыграют место в Мировой группе II – втором дивизионе неофициального чемпионата мира.При этом лидеры двух сборных – наша Дарья Касаткина и итальянка Камила Джорджи, – предварительно не заявлены на матчи стартового дня, сообщает официальный Twitter Fed Cup. В субботу, 20 апреля, Анастасия Потапова сыграет с Мартиной Тревисан, а затем Анастасия Павлюченкова встретится с Жасмин Паолини.