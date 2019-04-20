Глава МЧС России Евгений Зиничев во время встречи с чрезвычайным послом Франции в РФ Сильви Берманн сообщил о том, что в случае необходимости российское спасательное ведомство готово отправить своих специалистов в Париж для помощи в установлении причин пожара и оценки устойчивости Нотр-Дама.

Глава МЧС России Евгений Зиничев во время встречи с чрезвычайным послом Франции в России Сильви Берманн сообщил о том, что в случае необходимости российское спасательное ведомство готово отправить своих специалистов в Париж для помощи в установлении причин пожара в Нотр-Даме и оценки устойчивости здания.В начале встречи с французским послом глава МЧС выразил сочувствие по поводу трагических последствий пожара, передает РИА Новости.Зиничев отметил, что Собор Парижской Богоматери – "один из величайших символов всемирного культурного и духовного наследия".Пожар в Соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля. Кадры обрушения шпиля и объятой пламенем несущей конструкции облетела весь мир. Пожар может быть связан с реставрационными работами, наиболее вероятной причиной его возникновения пока называют короткое замыкание.Ранее сообщалось, что собственно структура собора и главные святыни, хранившиеся в Нотр-Даме, уцелели.