Пресс-служба МЧС России сообщает: пожары во всех 14 населенных пунктах в Забайкальском крае удалось ликвидировать.

Пресс-служба МЧС России сообщает: пожары во всех 14 населенных пунктах в Забайкальском крае удалось ликвидировать.В связи со степными пожарами в Забайкалье был введен режим чрезвычайной ситуации.В Читу для борьбы со стихией прибыли два самолета Бе-200 и вертолет Ми-8. В пути находятся еще два Ми-8, передает РИА Новости.По данным регионального министерства здравоохранения, в результате пожаров в регионе пострадали 25 человек.