В центральном матче 33-го тура чемпионата Франции лидер турнирной таблицы Пари Сен-Жермен примет Монако, за который выступает россиянин Александр Головин. В знак поддержки собору Парижской Богоматери монегаски выйду на поле Парк де Пренс в специальной футбольной форме.

В центральном матче 33-го тура чемпионата Франции лидер турнирной таблицы "Пари Сен-Жермен" примет "Монако", за который выступает россиянин Александр Головин. В знак поддержки собору Парижской Богоматери монегаски выйду на поле "Парк де Пренс" в специальной футбольной форме.На передней стороне футболки будет изображена Святая Девота. Как сообщает пресс-служба "Монако", после игры футболки будут переданы епархии Монако, а затем проданы: деньги, собранные с продажи, будут отправлены на восстановление парижской святыни.https://t.co/sMTcy4EB1c— AS Monaco