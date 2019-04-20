Пока остаются неясными обстоятельства внезапной смерти вдовы Евгения Евстсигнеева Ирины Цывиной, ее знакомые пытаются вспомнить о таинственных предзнаменованиях. В архивах, однако, сохранилось видео Прямого эфира, когда астролог Павел Глоба обещает актрисе впереди только светлую полосу и свадьбу.

Пока остаются неясными обстоятельства внезапной смерти вдовы Евгения Евстсигнеева Ирины Цывиной, ее знакомые пытаются вспомнить о таинственных предзнаменованиях того, что произошло с актрисой.Некоторые друзья вспоминают, что Цывина не раз говорила о том, что считала для себя "роковым" число 18, пишет StarHit. Могила Евгения Евстигнеева, который, несмотря на несколько других браков, оставался для нее главным мужчиной жизни, расположена на 18-м участке кладбища, таким же был номер ее квартиры, и ушла она из жизни 18 числа.Впрочем, если при жизни актриса действительно прислушивалась к разным "предзнаменованиям" и "прогнозам", уже очевидно, что далеко не все они совпали с реальностью.Так, например, известный астролог Павел Глоба во время программы "Прямой эфир", которая была посвящена 55-летию Ирины Цывиной, пообещал, что ее черный период жизни подходит к концу, а впереди – светлая полоса и даже свадьба."Темная полоса — до свидания! Теперь у Вас будет только светлая полоса, звездная дорожка – и в личной жизни, и в карьере. Может, даже красная дорожка", — говорит Павел Глоба.А на вопрос ведущего Андрея Малахова, быть ли свадьбе с новым избранником Ирины, твердо обещает: "Быть!"Через несколько месяцев после этого телеэфира тело Ирины Цывиной доставили в морг. Это было в час ночи 18 апреля. Подруга актрисы Юлия Лешковцева сообщила журналистам, что Ирина скончалась от патологии сердечной мышцы, а Станислав Садальский подозревает криминальную версию.Соседи якобы слышали той ночью крики и видели кровь. Кроме того, есть сведения, что накануне смерти актрису ограбили: у Цывиной украли бриллианты и уникальную картину.Обсуждать возможные причины внезапной смерти вдовы Евгения Евстигнеева будут 19 апреля в программе "Андрея Малахова. Прямой эфир". Она начнется в 17:25 на телеканале "Россия 1".