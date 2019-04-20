Звездного отпрыска тайно засняли в общественном месте.
Шестилетний сын певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева – Платон заметно
вырос.
Звездного отпрыска тайно засняли в общественном месте.
Шестилетний сын певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева – Платон заметно
вырос.
Telegram-канал "Только никому…" опубликовал короткое видео.
На нем малыш очень похожий на Жанну Фриске пьет сок из бокала для вина.
Источник, предоставивший запись, уверяет, что это отпрыск певицы и Дмитрия
Шепелева. Ребенка водили в цирк.
Отметим, что телеведущий редко публикует в соцсетях снимки
мальчика. Последнее фото Платона в Instagram датировано прошлым годом.
Отметим, что Дмитрий никогда не показывает лицо наследника: сын Жанны Фриске
обычно сфотографирован со спины.
Напомним, после счерти Жанны Фриске четыре года назад,
воспитанием Платона занялся . Он не позволяет родственникам со стороны
матери встречаться с ребенком. Два года родители Жанны не могут поздравить
внука с днем рождения.
Крестная Платона – певица Ольга Орлова тоже пытается с ним
встретиться. "Пишу Диме, а сообщения остаются непрочитанными. Дима – прекрасный
отец, но у ребенка нет мамы, папа не сможет ему это вернуть. Если б он позволил
бабушке и дедушке общаться с мальчиком, хуже бы не стало", – говорила ранее
Орлова.
Сейчас живет с дизайнером Екатериной Тулуповой. У новой избранницы телеведущего
тоже есть ребенок. Знаменитость тщательно скрывает подробности этого романа.