Звездного отпрыска тайно засняли в общественном месте. Шестилетний сын певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева – Платон заметно вырос.

Звездного отпрыска тайно засняли в общественном месте.Шестилетний сын певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева – Платон заметновырос.Telegram-канал "Только никому…" опубликовал короткое видео.На нем малыш очень похожий на Жанну Фриске пьет сок из бокала для вина.Источник, предоставивший запись, уверяет, что это отпрыск певицы и ДмитрияШепелева. Ребенка водили в цирк.Отметим, что телеведущий редко публикует в соцсетях снимкимальчика. Последнее фото Платона в Instagram датировано прошлым годом.Отметим, что Дмитрий никогда не показывает лицо наследника: сын Жанны Фрискеобычно сфотографирован со спины.Напомним, после счерти Жанны Фриске четыре года назад,воспитанием Платона занялся . Он не позволяет родственникам со стороныматери встречаться с ребенком. Два года родители Жанны не могут поздравитьвнука с днем рождения.Крестная Платона – певица Ольга Орлова тоже пытается с нимвстретиться. "Пишу Диме, а сообщения остаются непрочитанными. Дима – прекрасныйотец, но у ребенка нет мамы, папа не сможет ему это вернуть. Если б он позволилбабушке и дедушке общаться с мальчиком, хуже бы не стало", – говорила ранееОрлова.Сейчас живет с дизайнером Екатериной Тулуповой. У новой избранницы телеведущеготоже есть ребенок. Знаменитость тщательно скрывает подробности этого романа.