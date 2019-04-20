Олимпийский чемпион в беге на 1 500 метров, кениец Асбель Кипроп дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга. Спортсмен был уличен в применении эритропоэтина.

Олимпийский чемпион в беге на 1 500 метров, кениец Асбель Кипроп дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга. Спортсмен был уличен в применении эритропоэтина.Проба, взятая зимой 2017 года, оказалась положительной. Следы эритропоэтина оказались в пробе В. Кипроп был дисквалифицирован на четыре года. Срок отсчета наказания начался с февраля 2018 года. Аннулированы все результаты бегуна с 2017 по 2018 годы.Асбель Кипроп выиграл золотую медаль в беге на 1 500 метров на Олимпиаде в Пекине 2008 года. Кениец также трижды становился чемпионом мира на этой дистанции.