Более 340 человек признаны потерпевшими от степных пожаров в Забайкальском крае, из них 53 ребенка.

Более 340 человек признаны потерпевшими от степных пожаров в Забайкальском крае. Всего потерпевших от огня 342 человека, из них 53 ребенка, уточняет ТАСС. С детьми, потерявшими родителей, работают психологи.В пунктах временного размещения находятся 55 человек, в том числе 21 ребенок. Идут работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов: заменяются сгоревшие опоры линий электропередачи в Борзе и Усть-Ималке. Энергетики пока не могут проехать к 11 населенным пунктам из-за высокой задымленности местности. Энергетики предоставили спасателям дизельные электростанции для электроснабжения водонапорных башен, сообщает пресс-служба энергокомпании "МРСК Сибири".Ранее сообщалось, что пожары во всех 14 населенных пунктах в Забайкальском крае ликвидированы. По данным краевых властей, огонь уничтожил 107 зданий, в том числе 88 жилых домов. Пострадали 27 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.В Забайкальском крае объявлен режим чрезвычайной ситуации. На помощь спасателям субботу в Читу для тушения огня прибыли два самолета Бе-200 МЧС России. Организована круглосуточная горячая линия по информированию о пожарах в Забайкалье. По телефону 8 (3022) 35-61-61 можно узнать о новых возгораниях, о ликвидации палов, а также получить психологическую помощь.