Петр Порошенко для украинской политики – отыгранная карта. Это человек больной и сильно пьющий. К тому же на него накоплены тонны компромата – который и вывалят на политика сразу после его проигрыша на президентских выборах.

Петр Порошенко для украинской политики – отыгранная карта. Это человек больной и сильно пьющий. К тому же на него накоплены тонны компромата – который и вывалят на политика сразу после его проигрыша на президентских выборах."Однозначно на выборах в Украине победитВладимир Зеленский. Не столько благодаря тому, что он такой замечательный иперспективный, а просто потому, что люди голосуют против Порошенко. Оникатегорически не хотят, чтобы действующий президент оставался у власти", -сказала "Дни.ру" . По ее словам, была бы воля украинцев,люди бы уже сегодня пришли к избирательным участкам и проголосовали, только быбольше не видеть и не слышать его.Но что же тогда будет с Порошенко?Ясновидящая уверена – его поражение на выборах это не просто неудачаполитического деятеля. "Действующий президент Украины уже как кость в горле – иу себя в стране, и на Западе. Остаться на Украине ему не удастся. Он уедет, будетзаниматься своим бизнесом, при этом продолжит предпринимать попытки вернуться вполитику, за что будет получать "по носу". Свою роль в судьбе Украины онотыграл", – считает Абравитова.Более того, ясновидящая уверена, что на Порошенкозаведут уголовные дела. "Петру Алексеевичу точно не позавидуешь. Он подвел людей,которые делали на него ставку и, соответственно, на их помощь ему рассчитыватьуже не приходится. Таких людей как Порошенко обычно "кидают" их же покровители,а они у него конечно же были. Сейчас они будут от него всеми силами открещиваться,подставлять, сливать компроматы и так далее, – считает таролог. – Его ждет неочень хорошее развитие событий и правовая ответственность. Не позавидуешь, втом числе и его физическому состоянию. Без пяти минут бывший президент Украинычеловек больной, сильно пьющий, а на фоне всего происходящего его пагубнаяпривычка, как вы понимаете, будет только прогрессировать".Выборы президента Украины прошли 31 марта. Петр Порошенко набрал 15,95% голосов, его оппонент шоумен Владимир Зеленский – 30,24% . Второй тур выборов пройдет 21 апреля. По данным соцопросов, за Владимира Зеленского сейчас готовы отдать голоса около 70% украинских избирателей.