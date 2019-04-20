Почти двести тысяч пчел, обитающие под крышей одного из уровней собора Парижской Богоматери, выжили после пожара. Пламя не затронуло ульи, которые располагаются на нижней крыше в 30 метрах от очага возгорания.

Почти двести тысяч пчел, обитающие под крышей одного из уровней собора Парижской Богоматери, выжили после пожара. Об этом сообщает газета The Guardian.По данным издания, пламя не затронуло ульи, которые располагаются на нижней крыше, в 30 метрах от очага возгорания.В Нотр-Даме уже много лет находятся три улья. Присматривают за ними служители собора. То, что пчелы не пострадали, они называют настоящим чудом.Сильный пожар произошел в одной из главных достопримечательностей Парижа 15 апреля, напоминает телеканал "Россия 24". В результате обрушились шпиль собора, часы и большая часть кровли. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам в течение пяти лет.