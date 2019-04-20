Продюсер Александр Толмацкий уверен, что перед смертью его
сын – известный рэп-исполнитель Децл хотел уйти от жены. Кирилл Толмацкий
постоянно скандалил с супругой.
Продюсер Александр Толмацкий уверен, что перед смертью его
сын – известный рэп-исполнитель Децл хотел уйти от жены. Кирилл Толмацкий
постоянно скандалил с супругой.
Толмацкий-старший сомневается, что его наследник
действительно любил жену Юлию. По его словам, рэпер не хотел официально регистрировать
отношения с ней. Кирил Толмацкий оставался в семье ради сына Тони. Именно
музыкант заботился о мальчике.
"Кирилл его воспитывал, Тони был все время с ним. Кирилл
готовил, убирал, отвозил его в школу. И при этом не был записан отцом", -
отмечает Александр.
Продюсер уверен, что невестка могла в любой момент выкинуть
его сына и внука на улицу. Более того, по мнению Александра, Юлия настраивала Тони
против дедушки, и была причиной депрессивного состояния Кирилла. "Она измотала
ему всю нервную систему, шантажировала его ребенком", – поделился
Толмацкий-старший.
Он уверен, что рэпер хотел примириться с ним, но не знал,
как переступить через свою гордость. "Как я понял, он пытался от нее уйти, но
боялся почему-то. Видимо, в последнее время он пытался со мной найти какой-то
контакт, искал посредников", – рассказал отец .
Александр Толмацкий считает, что Юлия просто зомбирует Тони.
Мальчик полностью находится под властью родительницы: говорит и делает то, что
она хочет. Невестка, по словам продюсера, плетет против него заговоры и
интриги. Об этом сообщает .
Отметим, что избранница резкие
высказывания свекра не комментирует. Она закрыла доступ к личным аккаунтам в
соцсетях. Ходят слухи, что вдова рэпера готовится к переезду заграницу.