Продюсер Александр Толмацкий уверен, что перед смертью его сын – известный рэп-исполнитель Децл хотел уйти от жены. Кирилл Толмацкий постоянно скандалил с супругой.

Продюсер Александр Толмацкий уверен, что перед смертью егосын – известный рэп-исполнитель Децл хотел уйти от жены. Кирилл Толмацкийпостоянно скандалил с супругой.Толмацкий-старший сомневается, что его наследникдействительно любил жену Юлию. По его словам, рэпер не хотел официально регистрироватьотношения с ней. Кирил Толмацкий оставался в семье ради сына Тони. Именномузыкант заботился о мальчике."Кирилл его воспитывал, Тони был все время с ним. Кириллготовил, убирал, отвозил его в школу. И при этом не был записан отцом", -отмечает Александр.Продюсер уверен, что невестка могла в любой момент выкинутьего сына и внука на улицу. Более того, по мнению Александра, Юлия настраивала Тонипротив дедушки, и была причиной депрессивного состояния Кирилла. "Она измоталаему всю нервную систему, шантажировала его ребенком", – поделилсяТолмацкий-старший.Он уверен, что рэпер хотел примириться с ним, но не знал,как переступить через свою гордость. "Как я понял, он пытался от нее уйти, нобоялся почему-то. Видимо, в последнее время он пытался со мной найти какой-токонтакт, искал посредников", – рассказал отец .Александр Толмацкий считает, что Юлия просто зомбирует Тони.Мальчик полностью находится под властью родительницы: говорит и делает то, чтоона хочет. Невестка, по словам продюсера, плетет против него заговоры иинтриги. Об этом сообщает .Отметим, что избранница резкиевысказывания свекра не комментирует. Она закрыла доступ к личным аккаунтам всоцсетях. Ходят слухи, что вдова рэпера готовится к переезду заграницу.