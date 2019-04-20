Петерис Скудра назначен главным тренером челябинского Трактора. 45-летний латвийский специалист, контракт с которым рассчитан на один год, поделился эмоциями от предстоящей работы в Челябинске.

Петерис Скудра назначен главным тренером челябинского "Трактора". 45-летний латвийский специалист, контракт с которым рассчитан на один год, поделился эмоциями от предстоящей работы в Челябинске."Трактор" – один из самых старейших в лиге клубов. В Челябинске очень богатые традиции, великие хоккеисты, великие тренеры, – приводит слова Скудры пресс-служба "Трактора". – Конечно, впечатления очень положительные и почетно быть частью такой команды, организации и такого хоккейного региона".Экс-наставник "Торпедо" заявил, что смена клуба – это всегда вызов: "Тот этап, который был у меня в Нижнем Новгороде, дал мне очень многое как тренеру. Сейчас для меня новые возможности, чтобы реализовать то, что я не смог осуществить ранее. Мы все вместе будем работать над тем, чтобы «Трактор» добивался успехов, шел вперед и радовал болельщиков".