Телеведущая прокомментировала слухи о романе с коллегой. Юлия
Барановская рассказала, какие отношения ее связывают с Александром Гордоном.
Телеведущая прокомментировала слухи о романе с коллегой. Юлия
Барановская рассказала, какие отношения ее связывают с Александром Гордоном.
Звезда ток-шоу "Мужское/женское" Первого канала тщательно
скрывает подробности своей личной жизни. Юлия Барановская всячески намекает в
соцсетях, что у нее есть мужчина, однако лицо избранника никогда не
показывает.
Подобная таинственность способствовала появлению множества
слухов. Ей, например, приписывали романы с женатым юмористом Максимом Галкиным
и солистом группы "Иванушки International"
Кириллом Туриченко.
Теперь поклонники сватают
Барановскую за коллегу по цеху Александра Гордона. Телеведущие хорошо
общаются. Александр снял Юлию в собственном фильме и приходил на день рождения
ее дочери Яны.
А на днях Барановская опубликовала в личном Instagram
снимок. В кадре она запечатлена вместе с
Гордоном. "Я всегда его очень внимательно слушаю", – написала она ниже.
Поклонники телеведущей
моментально отреагировали на пост. "Кажется, вы тайно влюблены в друг
друга", – написала интернет-обывательница. поспешила
ответить.
"Саша по уши влюблен в свою
жену Нозу. И я часто это наблюдаю, когда приезжаю к ним в гости", – отметила
телеведущая.
Добавим, Александр Гордон
женат в четвертый раз. С супругой Нозой Абдулвасиевой телеведущий живет уже
четвертый год и воспитывает двух сыновей.
После развода с футболистом
Андреем Аршавиным на серьезные отношения пока не решилась. Звезда одна воспитывает троих детей.