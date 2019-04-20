Телеведущая прокомментировала слухи о романе с коллегой. Юлия Барановская рассказала, какие отношения ее связывают с Александром Гордоном.

Телеведущая прокомментировала слухи о романе с коллегой. ЮлияБарановская рассказала, какие отношения ее связывают с Александром Гордоном.Звезда ток-шоу "Мужское/женское" Первого канала тщательноскрывает подробности своей личной жизни. Юлия Барановская всячески намекает всоцсетях, что у нее есть мужчина, однако лицо избранника никогда непоказывает.Подобная таинственность способствовала появлению множестваслухов. Ей, например, приписывали романы с женатым юмористом Максимом Галкиными солистом группы "Иванушки International"Кириллом Туриченко.Теперь поклонники сватаютБарановскую за коллегу по цеху Александра Гордона. Телеведущие хорошообщаются. Александр снял Юлию в собственном фильме и приходил на день рожденияее дочери Яны.А на днях Барановская опубликовала в личном Instagramснимок. В кадре она запечатлена вместе сГордоном. "Я всегда его очень внимательно слушаю", – написала она ниже.Поклонники телеведущеймоментально отреагировали на пост. "Кажется, вы тайно влюблены в другдруга", – написала интернет-обывательница. поспешилаответить."Саша по уши влюблен в своюжену Нозу. И я часто это наблюдаю, когда приезжаю к ним в гости", – отметилателеведущая.Добавим, Александр Гордонженат в четвертый раз. С супругой Нозой Абдулвасиевой телеведущий живет ужечетвертый год и воспитывает двух сыновей.После развода с футболистомАндреем Аршавиным на серьезные отношения пока не решилась. Звезда одна воспитывает троих детей.