На полигоне Брестский торжественно завершились совместные учения российских и белорусских десантников. За неделю в отработке действий приняли участие около тысячи военнослужащих и более 100 единиц специальной военной техники.

На полигоне Брестский торжественно завершились совместные учения российских и белорусских десантников.За неделю в отработке действий приняли участие около тысячи военнослужащих и более 100 единиц специальной военной техники, передает телеканал "Россия 24". Формат обучения был сложным — операции выполнялись и днем, и ночью, но военнослужащие все отработали слажено.Это уже вторые совместные учения десантников Белоруссии и России в этом году. В минувшем месяце они проводились в Ульяновске.