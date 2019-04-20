В объектив камеры наблюдения попал конфликт с участием ученика 10 класса и охранника в татарстанской школе. По данным СМИ, молодой человек сломал нос мужчине, которого впоследствии обвинило в том, что он находился на работе в состоянии опьянения, и уволили.

В Сети опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевший конфликт между учениками и охранником. По данным СМИ, события, попавшие в объектив, разворачивались в минувший понедельник, 15 апреля, в школе № 25 города Альметьевска.По предварительной версии, охранник сделал замечание юноше, являющемуся учеником 10 класса. В ответ на это молодой человек атаковал мужчину, свалил его на пол и якобы сломал нос.Как сообщает "КП-Казань", охранника обвинили в том, что он находился в состоянии опьянения на работе и сам спровоцировал потасовку, однако, по некоторым сведениям, это не соответствует действительности и школьники напали на взрослого, который был трезв, первыми.Издание утверждает, что охранник уволен – таким образом руководство учебного заведения попыталось скрыть инцидент, избежать огласки и неизбежных проверок с возможными неприятными последствиями.