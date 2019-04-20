Вооруженные силы Японии продолжают поиски многоцелевого истребителя F-35, который разбился 9 апреля в Тихом океане. Военные хотят во что бы то ни стало найти и поднять со дна останки боевой машины. Необходимо установить причины ее крушения. Об этом заявил министр обороны островного государства Такэси Ивая во время выступления в Госдепе США.

Вооруженные силы Японии продолжают поиски многоцелевого истребителя F-35, который разбился 9 апреля в Тихом океане. Военные хотят во что бы то ни стало найти и поднять со дна останки боевой машины. Необходимо установить причины крушения. Об этом заявил министр обороны островного государства Такэси Ивая во время выступления в Госдепе США, пишет агентство "Интерфакс".Искать истребитель японцам помогают американские военные. Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что космос и киберпространство очень важны для Штатов и Японии. Они не станут сидеть сложа руки, пока Россия и Китай вооружаются в этой сфере. Более того, Шанахан предложил приравнять кибератаки к реальным вооруженным нападениям.Кстати, ранее экс-офицер флота Соединенных Штатов Карл Шустер заявил, что США и Япония пытаются собрать все обломки истребителя, пока их не увидели посторонние. Даже съемка фрагментов на видеокамеру может дать другим странам ценную информацию, уверен бывший военныйОн напомнил об аналогичной ситуации, когда в восьмидесятых годах разбился истребитель ВМС США F-14. Штаты также прилагали все усилия, чтобы собрать обломки машины первыми.F-35 воздушных сил самообороны Японии разбился 9 апреля в Тихом океане. Боевая машина упала примерно в 136 километрах от базы в городе Мисава. Некоторые обломки хвостового оперения самолета найдены. А сама машина может лежать на глубине в полтора километра.