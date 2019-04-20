Мужчина сообщил в полицию заведомо недостоверные сведения, желая вернуть автомобиль...

Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по району Покровское-Стрешнево задержали 20-летнего жителя столицы по подозрению в заведомо ложном доносе об угоне автомобиля.В дежурную часть поступило сообщение об угоне автомобиля. Заявитель сообщил, что припарковал свой автомобиль «БМВ» на Тушинской улице. Однако через некоторое время он обнаружил, что иномарка пропала. Ущерб был оценен в 900 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили автомобиль в Cеверном округе столицы и установили, что он был передан заявителем своему знакомому добровольно в счет оплаты долга, о чем имеются соответствующие документы. Затем мужчина сообщил в полицию заведомо недостоверные сведения, желая вернуть автомобиль.По данному факту следствием ОМВД России по району Покровское-Стрешево возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО8(499) 199-59-56