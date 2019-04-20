Мужчина сообщил в полицию заведомо недостоверные сведения, желая вернуть автомобиль...
Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по району Покровское-Стрешнево задержали 20-летнего жителя столицы по подозрению в заведомо ложном доносе об угоне автомобиля.
В дежурную часть поступило сообщение об угоне автомобиля. Заявитель сообщил, что припарковал свой автомобиль «БМВ» на Тушинской улице. Однако через некоторое время он обнаружил, что иномарка пропала. Ущерб был оценен в 900 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили автомобиль в Cеверном округе столицы и установили, что он был передан заявителем своему знакомому добровольно в счет оплаты долга, о чем имеются соответствующие документы. Затем мужчина сообщил в полицию заведомо недостоверные сведения, желая вернуть автомобиль.
По данному факту следствием ОМВД России по району Покровское-Стрешево возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по СЗАО
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