Полузащитник «Челси» Педро признан лучшим игроком недели в Лиге Европы. Испанский хавбек в ответном матче четвертьфинала еврокубка с пражской Славией оформил дубль и сделал две голевых передачи.

Полузащитник «Челси» Педро признан лучшим игроком недели в Лиге Европы. Испанский хавбек в ответном матче 1/4 финала еврокубка с пражской "Славией" оформил дубль и сделал две голевых передачи.Педро также вошел в команду недели турнира, помимо 31-летнего испанца, в нее вошли голкипер Нету ("Валенсия"), защтники Тони Лато, Муктар Диакаби (оба – "Валенсия"), Макото Хасебе, Данни Да Коста (оба – "Айнтрахт") полузащитники Даниэль Парехо ("Валенсия"), Томаш Соучек, Петр Шевчик (оба – "Славия"), Филип Костич ("Айнтрахт") и нападающий Оливье Жиру (оба – "Челси").