Президент Украины Петр Порошенко нажаловался на своего конкурента Владимира Зеленского в Вашингтон, осуждая его заявления, сделанные во время дебатов.

Президент Украины Петр Порошенко нажаловался на своего конкурента Владимира Зеленского в Вашингтон, осуждая его заявления, сделанные во время дебатов. Также Порошенко рассказал госсекретарю США Майку Помпео, что его оппонент "в отношении российских оккупационных войск в Донбассе" применял термин "постанцы ДНР / ЛНР".Переговоры с Помпео прошли по телефону, уточняет РИА Новости.Госсекретарь пожелал Порошенко удачи во втором туре выборов. Помпео отметил, что США по-прежнему останется "бок о бок" с Украиной в деле восстановления ее территориальной целостности и суверенитета. О том же самом говорил в преддверии второго тура и американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер: США намерены надолго "задержаться" в стране.