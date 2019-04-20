Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский диктует, что делать Петру Порошенко. Он ответил Порошенко на вопрос, когда извинится, что сравнил Украину с проституткой. Зеленский отметил: слова вырваны из фразы. А после этого поставил Порошенко на колени.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вновь диктует, что делать Петру Порошенко. Он ответил Порошенко на вопрос, когда извинится, что сравнил Украину с проституткой. Зеленский отметил: слова вырваны из фразы. А после этого поставил Порошенко на колени."Я готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась сына с фронта, — отметил Владимир Зеленский. – Я готов это сделать сейчас перед теми кто терял на фронте родных и близких. Перед каждым ребенком, который не дождался отца. И вас приглашаю".После этого Зеленский встал на колени. На колени опустился и Петр Порошенко. Он повернулся лицом к зрителям, а потом поцеловал флаг, который находился за его спиной."Вот видите, не так сложно быть человеком", — резюмировал после этого Зеленский.Владимир Зеленский заявил, что идет на один срок. Он назвал себя приговором Порошенко и пообещал, что окружения нынешнего президента в политике больше не будет. Все, кто нарушает закон, все Свинарчуки и Гладковские, а если среди них будет и Коломойский, все они сядут за решетку, подчеркнул, обращаясь к Порошенко во время дебатов на киевском стадионе "Олимпийский", Владимир Зеленский.Порошенко назвал Зеленского марионеткой Коломойского, а также котом в мешке. Президент Украины подчеркнул, что еще нет результатов выборов, а Коломойский уже пришел за национализированным ПриватБанком."Как только будет обоснованное подозрение, он перестанет быть моим другом. Он виновен — будет сидеть в тюрьме, друг это или партнер — не важно, — заявил Порошенко на дебатах. — Это принципы демократического государства"."Лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре", — парировал обвинения Порошенко Владимир Зеленский.На дебаты кандидатов в президенты в Киеве пришли 22 тысячи человек, хотя в МВД Украины ожидали на стадионе около 60 тысяч человек.Дебаты в Киеве в режиме реального времени транслировал сайт 33Live.RuRu. Обширные фрагменты вместе с комментариями экспертов представлял телеканал "Россия 24". До начала дебатов Порошенко и Зеленский пожали друг другу руки.