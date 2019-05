Посольство России в США опубликовало 120-страничный доклад, который приурочен к публикации отчета специального прокурора Соединенных Штатов Америки Роберта Мюллера.

Посольство России в США опубликовало 120-страничный доклад, который приурочен к публикации отчета специального прокурора Соединенных Штатов Америки Роберта Мюллера.В этом докладе наше посольство приводит список нападок со стороны американских политиков, а также сфабрикованных новостей в адрес России в американских СМИ, сообщает телеканал "Россия 24". В их числе — издания The New York Times, The Washington Post, телеканалы CNN и NBC. Они не раз обвиняли президента Трампа в сговоре с Москвой и заявляли о "хакерском вмешательстве России по всему миру". Дипломаты отмечают: расследование специального прокурора Мюллера не нашло доказательств того, что Россия якобы пыталась "подорвать демократию" в США. А Москва и раньше говорила, что подобные обвинения безосновательны.Посольство сделало вывод: после того, как Мюллер подтвердил отсутствие сговора президента США Дональда Трампа с Россией, Штатам имеет смысл осознать надуманность сообщений о вмешательстве России в выборы и начать работу с целью восстановления отношений, передает РИА Новости.В докладе посольства отмечается, что первый шаг – отказ от теории сговора – уже сделан. Теперь Соединенным Штатам следует дезавуировать обвинения в адрес РФ и объединить усилия и начать восстанавливать отношения между двумя странами ради глобальной безопасности и во имя народов США и России.