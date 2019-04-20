Владимир Путин поручил главе МЧС увеличить группировку спасателей, которая тушит пожары в Забайкалье, а также обеспечить своевременную эвакуацию жителей из пострадавших районов.

Владимир Путин поручил главе МЧС увеличить группировку спасателей, которая тушит пожары в Забайкалье, а также обеспечить своевременную эвакуацию жителей из пострадавших районов.Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент выслушал доклад Евгения Зиничева о мерах по борьбе со стихией. По данным министра, распространению огня помогает сильный ветер. Евгений Зиничев также отметил, что использование авиации затруднено, так как большинство водоемов еще подо льдом и авиатехнику приходится заправлять водой в аэропорту.В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, передает телеканал "Россия 24". По последним данным МЧС, от природных пожаров пострадали 14 населенных пунктов, в 11 огонь ликвидировали, в остальных — локализовали. Повреждены 152 дома, из них 98 — жилых.Крупный пожар ликвидировали и в Мордовии. Там в одном из сел сгорел жилой дом и 11 нежилых зданий. Выгорело 40 гектаров травы. Никто не пострадал. Предположительно, пожар произошел из-за того, что жители жгли сухую траву. Огонь тушили более ста человек и 20 пожарных машин.