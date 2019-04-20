Белорусское руководство откровенно хамит послу России Михаилу Бабичу, на назначении которого настоял сам Владимир Путин. На днях в травлю дипломата включился президент республики Александр Лукашенко. Такой наглости от Батьки российский лидер терпеть не намерен, уверены эксперты.

Белорусское руководство откровенно хамит послу России Михаилу Бабичу, на назначении которого настоял сам Владимир Путин. На днях в травлю дипломата включился президент республики Александр Лукашенко. Такой наглости от Батьки российский лидер терпеть не намерен, уверены эксперты.Накануне Лукашенко обвинил Бабича в "неумении считать". Конфликт разразился в ходе послания белорусского лидера гражданам страны. Батьку спросили о снижении стоимости строительства атомной электростанции в республике на три миллиарда долларов и уточнили, что об этом якобы говорил российский посол.Лукашенко тут же принялся хамить. Он заявил, что дипломат, "наверное, считать плохо умеет". Впрочем, Батька все же признал, что стоимость снизилась, но приписал эту заслугу себе. Бабич, в свою очередь, отметил, что таких заявлений он не делал и предположил, что Лукашенко неправильно информировали.Поддерживать цивилизованный диалог белорусский лидер не стал и вновь принялся за хамство, призвав Москву "разобраться с этим послом". "Посол России – это представитель президента России – моего доброго друга. Он его рекомендовал сюда", – напомнил Лукашенко.Посол Бабич для Минска – словно кость в горле, отмечает посвященный Белоруссии Telegram-канал "Трыкатаж". По словам экспертов, его назначение было инициативой лично Владимира Путина. На Бабича глава российского государства возлагает большие надежды по продвижению интеграции двух стран.Однако и его министру иностранных дел Владимиру Макею посол сразу не понравился, и они устроили травлю дипломата, пишет "Трыкатаж". При этом авторы полагают, что на белорусском фронте все решения сейчас принимает лично российский лидер."Долги партнеру он простить может. А публичную пощечину от предателя – не простит", – подчеркивают эксперты.По мнению авторов, в Москве нет сомнений, что за атакой на Бабича скрывается "наезд" на главу российского государства. "Путин своих не сдает. Официальное выдворение Бабича вызовет такой асимметричный удар по Лукашенко, что он не удержится на троне", – пишет "Трыкатаж".Рычагов давления на разбушевавшийся Минск у Москвы достаточно. Цены на газ, нефтяные квоты, отказ от компенсации налогового маневра, борьба с контрабандной санкционной продукции, закрытие российского рынка для белорусских производителей и много чего другого. Что скажет , когда Кремль решит в полной мере воспользоваться этими опциями?