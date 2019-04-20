Курт Волкер, американский представитель по Украине, пообещал Киеву поддержку и заверил, что США останутся в стране надолго. Он сделал свое заявление в преддверии второго тура президентских выборов на Украине.

Курт Волкер, американский представитель по Украине, пообещал Киеву поддержку и заверил, что США "останутся в стране надолго". Он сделал свое заявление в преддверии второго тура президентских выборов на Украине.Волкер на странице своего Twitter пообещал поддержать "мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную" Украину, восстановленную, кроме того, в ее границах, "включая Крым".In advance of Sunday’s election I wanted to reiterate that the U.S. is here for the long haul and we’re here to support a peaceful, strong, democratic, prosperous, secure, Ukraine that sees its borders and territories, including Crimea, fully restored. pic.twitter.com/nVw28XyLyL— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) April 19, 2019Американский спецпредставитель поддерживает Петра Порошенко, передает РИА Новости. Он считает, что президент "много работал и многого достиг", а предстоит сделать еще больше.Ранее свою поддержку Порошенко высказал госсекретарь США Майкл Помпео, которому украинский президент пожаловался на дебаты с Зеленским. Помпео пожелал Порошенко удачи и заверил, что США останутся с Киевом "бок о бок".