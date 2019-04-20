Решение экс-супруги артиста пойти на мировую многие осуждают. Елизавета Шевыркова продолжает жить с Маратом Башаровым.

Решение экс-супруги артиста пойти на мировую многиеосуждают. Елизавета Шевыркова продолжает жить с Маратом Башаровым.Оказывается, бывшие супруги заключили соглашение, покоторому актер обещает содержать семью. Об этом сообщил близкий друг семьи.Экс-жена приняла Марата Башарова с условием: он большене пьет. Актер также выдвинул требование к Елизавете Шевырковой - чтобы у их общего сына Марселя не появилсяновый папа.Меж тем поклонники, внимательно следившие за перипетиями в семьеартиста, в то, что договоренности будут соблюдены, не верят. Большинствоосуждает бывшую жену артиста. Об этом, например, говорят итоги голосования на странице "Дни.ру""Вконтакте".80% опрошенных уверены, что Шевыркова совершила ошибку, простив Башарова, так как ситуация, скорее всего, повторится и актер вновь "распустит" руки. И только 16% проголосовавших верят в торжество любви: они считают, что Елизавета правильнопоступила, забыв экс-мужу былые обиды, ведь Марат отец ее ребенка.Отметим, что 4% из общего числа участников высказали своемнение в комментариях. "Не перевелись ещеидиотки (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Просто их потасовкане потянула на разбор полетов на "Пусть говорят" и "Прямой эфир" поэтому ждемочередного треша и новых обмусоливаний на федеральных каналах...", "Ждетпока инвалидом сделает", "Ненадолго ! С фингалом скоро появится !!! Ну если имэто нравится !!!" – обещали Елизавете новые побои интернет-обыватели.Напомним, в конце декабря 2018года тогда еще жена попала в больницу со сломанным носом.Елизавета Шевырковапыталась скрыть причину обращения в медучреждение. Меж тем брат женщины вскорерассказал, что ее избил пьяный муж. Выяснилось также, что Елизавета бежала из дома с маленьким сыном. На развод с она подала, находясьвместе с ребенком в Таиланде.