Решение экс-супруги артиста пойти на мировую многие
осуждают. Елизавета Шевыркова продолжает жить с Маратом Башаровым.
Решение экс-супруги артиста пойти на мировую многие
осуждают. Елизавета Шевыркова продолжает жить с Маратом Башаровым.
Оказывается, бывшие супруги заключили соглашение, по
которому актер обещает содержать семью. Об этом сообщил близкий друг семьи.
Экс-жена приняла Марата Башарова с условием: он больше
не пьет. Актер также выдвинул требование к Елизавете Шевырковой - чтобы у их общего сына Марселя не появился
новый папа.
Меж тем поклонники, внимательно следившие за перипетиями в семье
артиста, в то, что договоренности будут соблюдены, не верят. Большинство
осуждает бывшую жену артиста. Об этом, например, говорят итоги голосования на странице "Дни.ру"
"Вконтакте".
80% опрошенных уверены, что Шевыркова совершила ошибку, простив Башарова, так как ситуация, скорее всего, повторится и актер вновь "распустит" руки. И только 16% проголосовавших верят в торжество любви: они считают, что Елизавета правильно
поступила, забыв экс-мужу былые обиды, ведь Марат отец ее ребенка.
Отметим, что 4% из общего числа участников высказали свое
мнение в комментариях. "Не перевелись еще
идиотки (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Просто их потасовка
не потянула на разбор полетов на "Пусть говорят" и "Прямой эфир" поэтому ждем
очередного треша и новых обмусоливаний на федеральных каналах...", "Ждет
пока инвалидом сделает", "Ненадолго ! С фингалом скоро появится !!! Ну если им
это нравится !!!" – обещали Елизавете новые побои интернет-обыватели.
Напомним, в конце декабря 2018
года тогда еще жена попала в больницу со сломанным носом.
Елизавета Шевыркова
пыталась скрыть причину обращения в медучреждение. Меж тем брат женщины вскоре
рассказал, что ее избил пьяный муж. Выяснилось также, что Елизавета бежала из дома с маленьким сыном. На развод с она подала, находясь
вместе с ребенком в Таиланде.