Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме пожелал жителям столицы Ингушетии процветания.

Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме пожелал жителям столицы Ингушетии процветания. В субботу Магас отмечает 25-летие."Всего за четверть века Магас вырос в красивый, современный город, один из культурных, научных и образовательных центров региона", — написал президент.Путин отметил, что перед жителями столицы Ингушетии стоят серьезные задачи — привлечение инвестиций, поддержка предпринимателей, создание рабочих мест. Справиться с ними, уверен Путин, народу республики помогут трудолюбие, уважение к истории и обычаям предков.