Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с главой МЧС Евгением Зиничевым. Темой беседы стали пожары в Забайкалье – ранее сообщалось об уничтожении огнем домов и возгорании в заповеднике Даурский.

Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с главой МЧС Евгением Зиничевым. Темой беседы стали пожары в Забайкалье – ранее сообщалось об уничтожении огнем домов и возгорании в заповеднике "Даурский". Вероятнее всего, причиной трагедий стал пал травы, а разгулу разрушительной стихии содействовал сильный ветер с порывами до 30 метров в секунду.О разговоре РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Со ссылкой на Зиничева он уточнил, что от пожара пострадали 12 населенных пунктов, два из которых еще горят. Использовать для тушения авиацию мешают метеоусловия – местные водоемы еще не растаяли.В связи с происходящим глава государства велел увеличить группировку МЧС и при необходимости эвакуировать жителей охваченных пожарами районов.