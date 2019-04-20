В аэропорту Мурманска пришлось задержать рейс из-за пьяного дебошира, который угрожал взорвать самолет. Авиакомпания Россия может взыскать с него убытки за задержку рейса.

В аэропорту Мурманска пришлось задержать рейс из-за дебошира, который угрожал взорвать самолет.Инцидент произошел при посадке на рейс SU6348 Мурманск — Санкт-Петербург. Один из пассажиров начал неадекватно вести себя. "Он произнес фразы, которые однозначно трактуются как угроза безопасности других пассажиров и целостности воздушного судна", — сообщил ТАСС официальный представитель авиакомпании "Россия".Пассажиров вернули в аэропорт и отправили на дополнительный досмотр багажа и ручной клади.По данным источника в правоохранительных органах, мужчина был пьян. В отношении него составили протокол об административном правонарушении. Авиакомпания может взыскать с него убытки за задержку рейса.