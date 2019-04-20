Несмотря на то, что специальный прокурор США Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Москвой, рейтинг американского президента падает.

Несмотря на то, что специальный прокурор США Мюллер не нашел доказательств сговора Дональда Трампа с Москвой, рейтинг американского президента падает.По данным агентства Reuters, после публикации доклада Мюллера популярность Трампа снизилась до минимальных в этом году показателей: его поддерживают только 37 процентов опрошенных. Большинство же считает, что глава Белого дома оказывал влияние на ход расследования, и теперь призывают запустить процедуру импичмента в отношении Трампа, передает телеканал "Россия 24".Сам президент уже заявлял, что его противникам пора бы успокоиться: никакого сговора с Москвой не было, соответственно, доказательств обратного быть не может.