Международное информационное агентство Reuters отказалось комментировать заявления компании Роснефть. Ранее в компании опровергли утверждения агентства о том, что Роснефть якобы занимается перенаправлением денежных потоков Венесуэлы от продажи нефти в обход санкций США.

Международное информационное агентство Reuters отказалось комментировать заявления российской компании "Роснефть"."Мы отказываемся от комментариев", — сказала РИА Новости представитель агентства.Публикация Reuters была посвящена работе нефтяников в Венесуэле. Якобы Венесуэла обошла санкции США, направив продажи нефти через РФ​​​.В "Роснефти" назвали этот эксклюзив ложью. По мнению компании, Reuters "систематически занимается созданием и распространением целенаправленной дезинформации". Компания намерена обратиться в правоохранительные органы.