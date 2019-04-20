Откровенная ложь и провокация. Reuters – уже не информационный ресурс, а источник дезинформации и слухов, который пытается нанести ущерб репутации не только российских компаний, но и самой стране и ее экономике. Так Роснефть отреагировала на публикацию агентства, посвященную работе нефтяников в Венесуэле.

Откровенная ложь и провокация. Reuters – уже не информационный ресурс, а источник дезинформации и слухов, который пытается нанести ущерб репутации не только российских компаний, но и самой стране и ее экономике. Так "Роснефть" отреагировала на публикацию агентства, посвященную работе нефтяников в Венесуэле.Российская компания уверена, что необходимо обратиться в правоохранительные органы РФ. Они должны пресечь незаконную деятельность Reuters на территории страны.Ранее международное информационное агентство Reuters опубликовало статью под названием "Эксклюзив: Венесуэла обходит санкции США, проводя деньги от продажи нефти через Россию".