Секрета долголетия нет, считает жительница Северной Каролины Анни Уилсон, которая 20 апреля празднует свой 109 день рождения. Она говорит, что просто живет и не делает ничего особенного, чтобы продлить свою жизнь.

Секрета долголетия нет, считает жительница Северной Каролины Анни Уилсон, которая 20 апреля празднует свой 109 день рождения. Она говорит, что "просто живет" и не делает ничего особенного, чтобы продлить свою жизнь.This is Ms. Annie. She is turning 109 years old and she still drinks a glass of wine on Friday. Basically, she's living her best life.https://t.co/cd9VdG0GWW pic.twitter.com/sRNdRXG2q6— THV11 (@THV11) April 19, 2019Известно, что каждую пятницу американка выпивает бокал вина, передает РИА Новости. Она не изменила своему обычаю и в эту пятницу.Ранее 105-летняя соотечественница Уилсон рассказала, что ее секрет долголетия – наслаждение жизнью.Другая американка, умершая на 115 году жизни, как предполагают, прожила столь долго из-за любви к сладкому картофелю.