Золотой голос России был замечен в компании модели. Поклонники
подозревают, что Николай Басков закрутил роман.
"Золотой голос России" был замечен в компании модели. Поклонники
подозревают, что Николай Басков закрутил роман.
Вокалист появился с новой пассией на одном из самых ярких
событий этого года – на юбилейном концерте Аллы Пугачевой в Кремлевском дворце.
В спутнице знаменитости узнали обладательницу титула "Мисс Россия−2015" Софию
Никитчук. Николай Басков с удовольствием демонстрировал модель журналистам.
Отметим, певец и красавица знакомы довольно давно. Больше
года назад вокалиста обвинили в том, что он изменил своей на тот момент невесте
Виктории Лопыревой именно с Никитчук. История с адюльтером быстро забылась,
Басков и Лопырева объявили о расставании. Позже стало известно, что Виктория
беременна от другого мужчины.
Тот факт, что Николай Басков вновь общается с Софией Никичук,
навел поклонников на мысли о новом романе. Меж тем психолог и таролог Марианна
Абравитова уверена: певец и модель не настроены на отношения друг с другом.
"Рядом друг с другом они освещают лучами своих корон друг друга.
Наши взгляды просто светятся от их сияния. Но давайте спустимся с небес на
землю. Никакого романа там нет. Безусловно, это пиар", – считает экстрасенс", -
отметила таролог.
Абравитова отметила, что это не первая модель, с которой
строит отношения, и обычно эти любовные истории ничем не
заканчиваются. В будущем артист будет чаще появляться в компании Софии Никитчук,
возможно даже устроит знакомство с родителями.
"Этот проект обещает быть занимательным – с драмами и
падениями, с подаренными кольцами, островами и полетами на частных самолетах.
Все будут с интересом за этим наблюдать и искренне переживать за них. Не
удивлюсь, что все доведут до настоящей свадьбы и даже проживут какое-то время
вместе. Но все это для картинки, между ними нет душевной привязанности", -
рассказала Марианна Абравитова о личной жизни изданию .