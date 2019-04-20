Золотой голос России был замечен в компании модели. Поклонники подозревают, что Николай Басков закрутил роман.

"Золотой голос России" был замечен в компании модели. Поклонникиподозревают, что Николай Басков закрутил роман.Вокалист появился с новой пассией на одном из самых яркихсобытий этого года – на юбилейном концерте Аллы Пугачевой в Кремлевском дворце.В спутнице знаменитости узнали обладательницу титула "Мисс Россия−2015" СофиюНикитчук. Николай Басков с удовольствием демонстрировал модель журналистам.Отметим, певец и красавица знакомы довольно давно. Большегода назад вокалиста обвинили в том, что он изменил своей на тот момент невестеВиктории Лопыревой именно с Никитчук. История с адюльтером быстро забылась,Басков и Лопырева объявили о расставании. Позже стало известно, что Викториябеременна от другого мужчины.Тот факт, что Николай Басков вновь общается с Софией Никичук,навел поклонников на мысли о новом романе. Меж тем психолог и таролог МарианнаАбравитова уверена: певец и модель не настроены на отношения друг с другом."Рядом друг с другом они освещают лучами своих корон друг друга.Наши взгляды просто светятся от их сияния. Но давайте спустимся с небес наземлю. Никакого романа там нет. Безусловно, это пиар", – считает экстрасенс", -отметила таролог.Абравитова отметила, что это не первая модель, с которойстроит отношения, и обычно эти любовные истории ничем незаканчиваются. В будущем артист будет чаще появляться в компании Софии Никитчук,возможно даже устроит знакомство с родителями."Этот проект обещает быть занимательным – с драмами ипадениями, с подаренными кольцами, островами и полетами на частных самолетах.Все будут с интересом за этим наблюдать и искренне переживать за них. Неудивлюсь, что все доведут до настоящей свадьбы и даже проживут какое-то времявместе. Но все это для картинки, между ними нет душевной привязанности", -рассказала Марианна Абравитова о личной жизни изданию .