Телеграмму президенту России Владимиру Путину отправил председатель Госсовета Северной Кореи Ким Чен Ын. В ней он сообщил о готовности развивать отношения дружбы КНДР и Россией, отметив, что дружбы народов двух стран долголетние исторические корни.

Телеграмму президенту России Владимиру Путину отправил председатель Госсовета Северной Кореи Ким Чен Ын. В ней он сообщил о готовности развивать отношения дружбы КНДР и Россией, отметив, что дружбы народов двух стран долголетние исторические корни.Ким Чен Ын заверил Путина, что он готов в соответствии требованиям новой эпохи положительно и конструктивно развивать традиционные корейско-российские отношения дружбы, а также тесно сотрудничать с Москвой ради безопасности Корейского полуострова и безопасности мира, сообщает ТАСС.Телеграмма Ким Чен Ына – ответ на поздравление Путина после переизбрания северокорейского лидера на пост председателя Госсовета КНДР.Кроме того, до конца апреля планируется визит Ким Чен Ына в Россию. Эту информацию подтвердила пресс-служба Кремля. Планируется, что Ким Чен Ын приедет в Россию на бронепоезде. 18 апреля во Владивосток уже прибыл глава администрации Ким Чен Ына.Между тем, глава американских переговорщиков в диалоге с Пхеньяном госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон продолжит давление на КНДР, а санкции не будут отменены."Мы продолжим оказывать давление на Северную Корею, чтобы страна отказалась от всего оружия массового уничтожения", — заявил Помпео на встрече с японским министром обороны в Вашингтоне.На предложения Пхеньяна заменить Помпео на переговорах с КНДР на более опытного, госсекретарь отреагировал так: ничего не изменилось, мы продолжим работать.Глава Минобороны Японии заявил, что Токио намерен восстановить полноценные отношения с Северной Кореей при решение атомных вопросов и проблемы похищенных граждан.