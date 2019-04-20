В Австралии в госпитале скончался второй пострадавший при стрельбе у ночного клуба Love Machine в городе Мельбурн 14 апреля.

В Австралии в госпитале скончался второй пострадавший при стрельбе у ночного клуба Love Machine в городе Мельбурн 14 апреля. Об этом СМИ сообщили правоохранительные органы штата.По информации полиции, в результате стрельбы в Мельбурне, произошедшей ночью 14 апреля, получили ранения шесть человек. Один из них – охранник клуба Love Machine Халид Османи – скончался в тот же день от полученных ранений. Еще трех человек доставили в госпиталь с ранениями различной степени тяжести, напоминает ТАСС. Два человека получили легкие травмы, не представлявшие угрозу для жизни. Врачи оказали им помощь на месте ЧП.В настоящее время сотрудники отдела убийств продолжают расследование обстоятельств случившегося. По предварительным данным, преступник скрылся с места происшествия на черном внедорожнике Porsche. Позднее его нашли сгоревшим. Правоохранители штата Виктория обратились к местным жителям с призывом предоставить любую информацию касательно местонахождения злоумышленника.