Преступное легкомыслие и невнимательность к дорожной обстановке и ее изменениям, - водитель грузовика обвиняется в гибели восьми человек в результате страшной аварии, произошедшей в октябре минувшего года.

Правоохранители завершили следствие по делу об аварии на Западном скоростном диаметре, произошедшей 27 октября минувшего года, и передали его в Выборгский районный суд Петербурга, об этом в субботу, 20 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Напомним, что на ЗСД столкнулись грузовики Scania и Iveco, после чего последний пробил разделительное ограждение и оказался на полосе встречного движения, где в него врезался минивэн Hyundai Starex, который тут же вспыхнул.В результате аварии на месте погибли восемь человек – водитель Hyundai, а также его пассажиры: двое мужчин в возрасте 29 и 71 года и пять женщин в возрасте от 65 до 70 лет.По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", а подозреваемый заключен под стражу.В ходе следствия было установлено, что "59-летний водитель автомобиля Scania проявил преступное легкомыслие и невнимательность к дорожной обстановке и её изменениям, избрал скорость движения порядка 80 км/ч, которая не обеспечивала ему возможности постоянного контроля за движением транспортного средства, не выдержал необходимую дистанцию с попутным автомобилем".Теперь суду Выборгского района Санкт-Петербурга, куда переданы материалы следствия по огненному ДТП, предстоит разобрать дело по существу.